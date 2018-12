fra, Novinky

Do tak drahého auta by se asi mnoho firem nerado pouštělo. Přece jen se tady žádná chyba neodpouští. Tohle musí být opravdu dokonalé. Jenže Novitec není žádná začínající firmička. Tihle se už pustili do ledasčeho. A tak McLaren 720S je vepředu o 60 mm širší a vzadu dokonce o nemalých 130 mm. Navíc upravené pružení snížilo už tak nízké auto o neskutečných 35 mm.

Novitec McLaren 720S N-Largo

FOTO: Novitec

Design auta je výrazně ostřejší. Zatímco originální McLaren je dost oblý, tady vládnou ostré hrany a dramatické vstupy vzduchu. A není to špatné. Naopak. Tohle auto má originální šmrnc a v neobvyklém barevném schématu béžové s karbonovými prvky (samozřejmě i pod lakem je vše z uhlíkového kompozitu) určitě budí pozornost. A kdo si nevšimne očima, toho upoutá nový výfukový systém, který prý hraje mnohem výraznější soundtrack.

Novitec tradičně zvyšuje i výkony motorů, takže tady přidal k 710 koním dalších 85 a k 770 N.m dalších 108. Úpravy moc nepohnuly se zrychlením na stovku, ale už ta dvoustovka ukazuje nádherné číslo. Z 0 na 200 km/h totiž auto zrychlí za 7,5 sekundy. Maximální rychlost je 346 km/h.

Cenu Novitec nezveřejnil. Postaví ale pouhých 15 takových vozů.