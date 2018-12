fra, Novinky

I když u nás Honda HR-V není zrovna prodejní trhák, přece jen by mohla nová pohonná jednotka s prodeji zahýbat. Zatím totiž chyběla v nabídce taková motorizace, která by zahýbala se samotným autem. Dosavadní agregáty jsou trochu vágní, zvlášť s převodovkou CVT. To jsme zkonstatovali i my v testu, když jsme motor pochválili jako „dobrý do města“. [celá zpráva]

Ovšem 96 kW opravdu není na sportování, a tak verzi sport s novým motorem můžeme očekávat s trochu lepšími charakteristikami. Výkon bude 134 kW (182 koní) při 5500 ot./min (u šestistupňového manuálu) nebo 6000 ot./min (u CVT). Rozdíl je i v točivém momentu. Manuál nabízí 240 N.m mezi 1900 až 5000 ot./min, bezstupňová převodovka CVT pak 220 N.m mezi 1700-5500 ot./min.

Honda HR-V Sport

Zajímavý bude i interiér.

Ale tohle auto není jen o silnějším motoru. Jménu Sport dává zadost i upravený podvozek. Například je změněné řízení i pružení, které má jiné charakteristiky pružin, ale také speciálních tlumičů. Ty jsou elektricky regulované a v zatáčkách vyrovnávají nejutopenější roh vozu. Dokážou tak zvýšit stabilitu v zatáčkách, snížit vibrace na nerovnostech, a hlavně využít výkon motoru při výjezdu z oblouku.

Samozřejmostí je i upravený vzhled vozu – nový nárazník, nové výfukové potrubí nebo osmnáctipalcová hliníková kola.

Auto se začne vyrábět už v prosinci, ale první dodávky můžeme čekat na jaře tohoto roku. Cena dosud není známá. Připomeňme, že dnes se nejdražší verze s nepřeplňovanou patnáctistovkou s převodovkou CVT ve výbavě Executive prodává za 659 900 Kč.