„Vzít 911 a přestavět ji na SUV? Udělat vyšší? To by nemusel být špatný nápad, ačkoli by to musel být spíš výjimečný produkt v limitované edici.“ To nejsou slova nějakého návštěvníka autosalonu v Los Angeles, ale přímo Detleva von Platena, vedoucího prodeje a marketingu v automobilce Porsche.

Speciál v závodu Safari Rallye

A proč by to dělali? Je třeba si uvědomit, že speciální edice jsou extrémně žádané. Leckdy jsou vyprodané ještě dřív, než se začnou vyrábět. Druhý důvod je ten, že je to opravdu zajímavý originál, tedy ne jen nějaký polep na karoserii, nové křídlo apod. A třetím důvodem je to, že SUV je dnes velmi žádané zboží.

Ostatně u Porsche by to nebyla novinka. V sedmdesátých letech bylo Porsche 911 už přestaveno na terénní speciál SC Safari pro závod East Africa Safari Rallye a Porsche se také kdysi zúčastnilo závodu Rallye Paříž Dakar. Všechno to byly vozy, které stály na vysokánských podvozcích s obřími koly.

Příchod nové 911 v terénní verzi vám slíbit nemůžeme, vždyť automobilka má jiná terénní auta. Ale pokud bude finanční situace na trzích stále tak příznivá jako dosud, tak se šance rapidně zvedají.