fra, Novinky

Evropa se po mnoha letech konečně rozhoupala k tomu, aby zahodila falešné normy na měření spotřeby a emisí NEDC a pod tlakem kauzy Dieselgate přijala ty logičtější, které známe pod zkratkou WLTP. Jiný cyklus, který dokonce zohledňuje i jízdu na skutečných silnicích, už nepůjde tak jednoduše obejít a výsledky jsou alespoň o kus reálnější.

Jenže to automobilkám přineslo ohromné problémy. Všechny vozy, které dnes chtějí v Evropě prodávat, musí mít testy v režimu WLTP. A protože zkušeben je málo, trvá to dlouho. Motorů a jejich variant je opravdu hodně, a tak firmy musí zhodnotit, jestli se jim vůbec vyplatí to podstupovat.

Odneslo to velké množství motorů, mezi něž se nyní řadí i hybridní soustrojí připojitelné do zásuvky, které bylo nabízeno pro Audi A3 Sportback. Motor tedy nezahubily jeho emise, ale průtahy se schvalováním a ekonomická nerozvážnost tohoto kroku. Auto se v Evropě prostě mizerně prodávalo, takže nebyl důvod tohle všechno podstupovat.

Navíc nová generace modelu A3 bude představena přibližně za rok a půl. Součástí by měly být zcela nové motory, a to včetně plug-in hybridu. A tak ekonomická rozvaha byla jasná – WLTP nebude, e-tron končí.