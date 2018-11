fra, Novinky

V Japonsku se můžeme stát ledacos. Třeba přestavba nového Suzuki Jimny na terénní legendu Mercedes-Benz G. Firma DAMD připravila speciální karosářský kit, který vymění některé díly přední části, kapotu i další drobnosti na zádi, a najednou je tu sice trochu sražený, ale přece jen legendární „gelandewagen”. Bohužel celá přestavba je jen vizuální, takže se nezmění nic ve střevech vozu, ale i tak jde o zajímavý počin.

Little G

FOTO: DAMD Inc.

Pokud máte radši Land Rover Defender, firma má kit i pro tuhle variantu. A hádejte, jak se obě verze jmenují? Zcela originálně Little G a Little D. Pokud je vám to trochu pro smích, tak se ještě jednou podívejte na fotky. Opravdu pěkně vytáhli zajímavé prvky obou aut a implementovali je – kovové nárazníky u D nebo výfuky vyvedené před zadní nápravou u G. Cena úprav nebyla zveřejněna.

Little D

FOTO: DAMD Inc.

Little D

FOTO: DAMD Inc.