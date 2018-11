Zelenému peklu mezi SUV vládne Mercedes-AMG GLC 63 S

Není to nic, na čem by stála obchodní strategie automobilek. Je spíš příjemná prestiž říct o svém autě, že zvládlo severní smyčku Nürburgringu nejrychleji ze všech. A teď to o sobě může říkat Mercedes-AMG GLC 63 S.