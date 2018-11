fra, Novinky

Služby individualizace fungují obvykle jen u takových značek, kde se staví ve větších sériích. McLaren to vlastně splňuje už při objednání auta. Každý vůz je totiž unikát. Systém MSO Defined totiž znamená, že každý zákazník si objednává auto podle svého gusta. Nadefinuje si prakticky všechno od vzhledu až po nastavení tuhosti podvozku.

Tohle auto bylo postaveno na přání zákazníka, který chtěl vzpomenout vítězství vozu McLaren F1 GTR v LeMans. Ovšem přídomek Stealth k jeho základu McLaren MSO 720S ale spíš vzbuzuje emoce jiné. Tohle auto totiž dostalo nádherný nový lak Sarthe Gray, který je jako z neviditelných letadel Stealth. Doplněný je ovšem velmi viditelnými linkami Vermillion Red. Tyhle červené detaily najdeme na karoserii, kolech i v interiéru. Jestli si myslíte, že je to nějaká legrácka z vinylu, tak byste měli vědět, že je to skutečný lak, který nanášel jeden člověk 200 hodin!

McLaren MSO 720S Stealth

Podobný koncept barevnosti přechází i do interiéru.

A i když na karoserii není na první pohled vidět nějaká úprava, změn je zde opravdu hodně. Vlastně téměř všechny díly mají nějakou změnu na sání, zrcátkách, obtékání vzduchu…

McLaren ale nepřidal žádné vylepšení motoru. Ovšem kdo by ho potřeboval? Čtyřlitrový osmiválec s výkonem 529 kW (720 koní) při 7500 ot./min a točivým momentem 770 N.m při 5500 ot./min jistě stačí. Vždyť třeba vylepšit zrychlení na stovku by dalo hodně práce. Už dnes to auto zvládne za 2,9 sekundy. A maximální rychlost je 341 km/h.

Pokud se ptáte na cenu, tak začíná někde u sedmi miliónů korun, ovšem s každou změnou se samozřejmě o něco navyšuje.