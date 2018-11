maž, Novinky

Jako by nestačilo, že svět už před lety zachvátila SUV mánie. Italský výrobce supersportů, který už ve svém portfoliu také SUV model má, vymyslel značkový závod. A jezdit by se mělo právě s urusy.

Závody s SUV vypadají na první pohled jako totální nesmysl. Lamborghini ale vymyslelo, že auta by jezdila nejenom na asfaltové trati, ale polovina závodu by vedla po šotolině s různými malými stoupáními. Tedy něco ve stylu autokrosu. A to nezní zase až tak špatně.

O půl tuny lehčí



Sériová verze je navíc dost otylá, váží 2,2 tuny. To závodní provedení prezentované zeleným konceptem Urus ST-X má být o půl tuny lehčí. Automobilka to blíže neuvádí, ale interiér bude zcela určitě bez komfortních prvků (přibyla navíc ochranná klec) a použito bylo při výrobě i více karbonu. Technickou zajímavostí je výfuk, který najdete pár desítek centimetrů za předními koly (a nikoliv za zadními, jak je obvyklé).

Lamborghini Urus ST-X (koncept, 2018)

Motor - čtyřlitrový vidlicový osmiválec - zůstal beze změn. Znamená to výkon 600 koní (484 kW) a 850 newtonmetrů točivého momentu. Běžný Urus zrychlí na 100 km/h za 3,6 sekundy a jede rychlostí až 305 km/h.

Šampionát upravených Lamborghini Urus by se měl spustit koncem příštího roku. Lamborghini bude jednotlivým týmům poskytovat technickou podporu včetně servisu a přípravy auta na závody.

