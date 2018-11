fra, Novinky

Automobilky jako Aston Martin, Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari, Bentley či McLaren mají trochu zvláštní problém. Všechno, co udělají, je okamžitě vyprodáno.

Pojďme si vzít jako příklad Ferrari. To dlouhá léta mělo jako jednu z hlavních vizí svého podnikání, že se ze značky nestane masovka. A tak tu bylo omezení, kdy automobilka nesměla vyrobit víc než 7000 vozidel ročně. Jenže kde ty loňské sněhy jsou. Vidina vyšších zisků odřízla tohle pravidlo a loňský rok bylo prodáno 8400 vozidel. A podle představitelů značky mají i na 14 000 aut ročně. A tak je to u všech značek.

SUV táhnou



Obrovský úspěch zažívají především vozy SUV. Bentley Bentayga září v Evropě, za prvních osm měsíců tohoto roku se prodalo 1087 kusů, což je o 4 % více než minulý rok za stejné období (dle informací JATO Dynamics). Tato čísla ještě musíme srovnat s tím, že jedno tohle velké a luxusní SUV stojí jen lehce pod šest miliónů korun v základním provedení.

Bentayga - velký úspěch značky Bentley

FOTO: Petr Horník, Právo

Tohle je jasná ukázka toho, jak moc bohatí zákazníci toužili po takových autech. A tak už dnes je na trhu Lamborghini Urus, Rolls-Royce Cullinan se začne prodávat na konci roku, příští rok přijede Aston Martin DBX a Ferrari oznámilo, že jejich SUV bude v roce 2022. Tak tu máme jen McLaren, který ovšem prostřednictvím Mika Flewitta, generálního ředitele společnosti, řekl v Automotive News Europe jednoduchou myšlenku: „Nejsem proti SUV. Jen to není právě to, co dělá McLaren.“ A co třeba Bugatti? Tak to už taky nevyloučilo, že právě SUV by mohlo být jednoho dne v nabídce.

Kde to prodají?

Většina značek doufá, že s vozy uspěje hlavně v Číně a na Středním východě. Ovšem nesmí se zapomínat na USA ani na Evropu. Pojďme se podívat, jak je Evropa je pro tyhle značky důležitá. Nejvíc závislou firmou je Aston Martin, který zde prodá 53 % všech svých aut. U Ferrari je to 41 %, Bentley 35 %, McLaren 33 %, Lamborghini 26 % a Rolls-Royce 22 %.

Další superSUV - Lamborghini Urus

FOTO: Lamborghini

Kvůli Evropě se třeba připravují vícesedadlové modely, jako například elektrické Lamborghini Lagonda. Nebo se zařazují do nabídek klasických značek zcela exkluzivní podznačky, jako je třeba Maybach u Mercedesu. Třeba Maybachu třídy S se za osm měsíců tohoto roku prodalo 452 aut, což je 4 % všech prodejů této řady. Opět je třeba připomenout cenu – základní cena Maybachu je skoro o 70 % vyšší než základní cena Mercedes-Benzu S.