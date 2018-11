mb, Novinky

Pokud vám jméno Karsan nic neříká, jistě nejste sami - je to turecký výrobce autobusů. Běžně by se do hledáčku českých médií nedostal, nicméně jeho elektrický model Jest Electric má v útrobách techniku, kterou jsme testovali zkraje letošního roku s logem BMW na nose.

Karsan Jest Electric totiž dostal baterie a elektromotor z BMW i3, což znamená 170 koní a 290 N.m. Jistě, existují i silnější autobusy, ale Jest Electric je dlouhý jen 5845 mm a jeho nejvyšší hmotnost je přesně pět tun. Maximálka je 70 km/h.

Karsan Jest Electric

Zákazníci mají na výběr ze čtyř verzí baterie - o kapacitě 33, 44, 66 a 88 kWh. Tomu odpovídá i odhad dojezdu dle měřicího cyklu NEDC - 80, 105, 165 a 210 kilometrů.

Protože je ale cyklus NEDC hrubě nepřesný, reálný dojezd se může lišit o desítky procent, podobně jako u spotřeby paliva konvenčních aut.

Karsan Jest Electric

Nabíjení baterií má trvat necelou tři čtvrtě hodinu rychlonabíječkou, nebo šest hodin pomocí standardní nabíječky ze zásuvky se střídavým proudem.

Samozřejmostí je rekuperační brzdění, tj. nabíjení baterií kinetickou energií od kol, když pustíte plynový pedál.

Karsan Jest Electric

Karsan Jest Electric byl odhalen v první půlce listopadu a v tiskové zprávě, kterou firma zveřejnila, se hovoří i o zemích, odkud se našli zákazníci.

Turecko je samozřejmostí, těmito elektrobusy se údajně budete moci svézt ale i v Rumunsku, Portugalsku, Španělsku, Francii a na Slovensku. Kdy to bude, však zatím známo není; firma hovoří o naplňování předobjednávek.