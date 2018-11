fra, Novinky

Projektů na sdílení aut je v USA opravdu hodně. Namátkou známý Getaround, Zipcar nebo Turo. Maven je ale o největší kus vepředu, a to proto, že se v něm spojil velký koncern a know-how skupiny Sidecar a firmy Lyft. A projekt rozjetý toto léto dál akceleruje. Na UBS Global Technology Conference představitelé firmy oznámili, že tato carsharingová platforma se otevře všem, tedy i těm, kteří nemají auto od GM.

A nejen to. Maven by se měl postupně rozšířit do dalších států. Začne to Kanadou a bude postupovat dál. Platforma se ukázala jako velmi flexibilní a rozšiřitelná, takže ji lze jednoduše převzít a přesunout na nové místo. Není tak vyloučeno, že zanedlouho se dostane i do Evropy.

Co je Maven?

Samotný projekt Maven vznikl v roce 2016, kdy byly do projektu vloženy první prostředky. Nutno říct, že systém byl trochu jiný než dnes. Byl to typický carsharingový systém, kdy GM provozoval flotilu automobilů, které si mohl každý člověk zaregistrovaný v systému pronajmout.

Následovala služba Maven Reserve, která umožnila objednat si automobil na dobu jednoho měsíce, a to ve městech San Francisco a Los Angeles. Další součástí je Maven Gig, který pronajímá dodávky a auta na převážení nákladu, a to i s řidiči. Kdo chce, může si přivydělat tím, že si půjčí dodávku a pak pomocí dalších aplikací (jak třeba Uber) může převážet balíky, náklady apod.

V létě přišla nová služba, která už nabízí auta takzvaně „peer-to-peer“, nejde tedy o flotilu vlastních aut, ale sami lidé sdílí své vozy. Takže když někdo ví, že nebude auto potřebovat příští týden, nabídne ho na tuto dobu k pronájmu.