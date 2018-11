mb, Novinky

Jak bude nová Mazda 3 vypadat, ukázala automobilka na první fotografií, a také už dříve videem. [celá zpráva]

Jakožto Evropany nás na obrázku zajímá víc červený hatchback napravo; bude se mu jistě prodejně dařit lépe než sedanu.

Hatchback bude velmi podobný konceptu Kai.

C-sloupek je poměrně hodně tlustý; co to udělá s výhledem z vozu šikmo dozadu, uvidíme, až se do nové trojky posadíme. Je to ale dobrá zpráva pro ty, kterým se líbil koncept Kai, jenž novou trojku předpovídal. [celá zpráva]

Museli jsme se totiž podívat opravdu bedlivě, abychom našli rozdíly mezi konceptem a sériovým vozem. Pokud také hledáte, zaměřte se na zadní světlo a kliku dveří - ty jsou jediné výrazně odlišné od konceptu.

Mazda Kai, koncept z roku 2017, který předpovídá novou trojku

Současná Mazda 3 je na trhu od roku 2013 a mezi kompaktními hatchbacky to je volba řidičského nadšence. Atmosférický dvoulitrový motor, označený G165, má nádherně lineární nárůst výkonu a dokáže i jezdit se spotřebou pod osm litrů na sto.

Nová generace má dostat motor označený SkyActiv-X, do kterého se tankuje benzín, ale za určitých okolností je to vznětový motor. Použitá technologie je označována SPCCI, Spark Controlled Compression Ignition, česky „svíčkou řízené kompresní zapalování”. [celá zpráva]