mb, Novinky

Americká společnost Waymo ohlásila dopravnímu inspektorátu nehodu z 19. října, při které se její testovací autopilotní vůz dostal do nehody s motorkářem. Stalo se to nedaleko sídla firmy v kalifornském Mountain View.

Pacifica jela „na automat” v prostředním pruhu rychlostí 33 km/h, když z levého pruhu začalo auto najíždět do prostředního. Člověk za volantem se chopil volantu a uhnul do pravého pruhu - jenže tam jel motorkář rychlostí 45 km/h, který do pacificy zezadu narazil.

Podle simulací provedených po nehodě by k žádné nehodě nedošlo, kdyby bylo řízení ponecháno na autopilotu. Vůz by zůstal ve svém pruhu, takže by nedošlo ke srážce s motorkářem, ale zpomalil by, aby zabránil kontaktu s autem zleva. Podobně by se dala řešit situace, kterou jsme tu měli také z amerických dálnic nedávno.

„Náš autopilotní systém sledoval pozici, směr a rychlost všech objektů okolo. Správně předpovídal budoucí chování jak auta, které se zařazuje z levého pruhu, tak i motorkáře,” uvedl John Krafcik, šéf společnosti Waymo. Firma patří pod korporaci Alphabet, mateřskou společnost internetového giganta Google.