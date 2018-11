Harley-Davidson bude prodávat elektromotorku, poprvé ve své historii

Ví se o tom už pár let, ale až nyní se to pomalu stává realitou - legendární výrobce chopperů Harley-Davidson bude prodávat elektromotorku. Jmenuje se LiveWire a je první z mnoha elektro-Harleyů, které mají do čtyř let přijít.