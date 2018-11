fra, Novinky

Po internetu koluje už hromada fotografií zakamuflovaného Seatu Leon, jak se testuje na okruhu, ve městech i na vesnických silničkách. Všechno z obrázků určitě nevyčteme, protože zatím auta na fotkách ukrývá kabát.

Je ale vidět, že nebude tak ostrý, jako jeho sourozenci. V Ženevě se představí auto, které ponese nový styl. Designová linie upustí od ostrých hran a divokých křivek a pustí se cestou trochu oblejších, ale stále velmi sportovních linií. Prostě to, co dnes u koncernu VW nenajdete.

Seat Leon ST Cupra Carbon 4Drive - dnešní špičková nabídka s označením Leon

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Stejně tak Seat potvrdil, že všechny vozy, které dostanou nový ekologický pohon, budou mít standardní vzhled automobilových řad s konvenčním motorem. Seat tak nepůjde cestou Volkswagenu, že by stavěl speciální modely pro auta na hybridní a elektrický pohon.

Ovšem je tu něco jiného, co bude mít nový vlastní model. Je to nově vyčleněná sportovní značka Cupra, která má představit nové auto. A nebude to ani upravený Leon, ani Ibiza… prostě nic převzatého. Bude to nové vlastní auto. A jako pohonná jednotka? Šušká se, že to bude pořádně nadopovaný hybrid. Před čistým elektromobilem pak má nastoupit i sportovní Leon a nové vlastní SUV.

Amazon na palubě

Ještě jedna zpráva by neměla přijít vniveč. Seat oznámil, že ve Španělsku, Itálii a Francii dostanou jeho auta hlasovou asistenci Amazon Alexa. Je to vlastně hlasový pomocník pro vyhledávání, pouštění hudby apod. v rámci služeb Amazonu. Přes ni se tak lze připojit na placené služby tohoto internetového gigantu – Music Unlimited, Prime nebo Prime Music. Samozřejmě že toho umí mnohem víc. Třeba se s touto asistentkou dají dělat poznámky do kalendáře, objednávat jídlo, získávat informace o počasí apod.

Seat bude mít virtuální asistentku Amazon Alexa

FOTO: Seat