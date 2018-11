mb, Novinky

Všimli jste si někdy auta se žlutými předními mlhovkami? Tato světla mohou mít žlutou barvu proto, že žluté světlo má v mlze lepší penetrační vlastnosti. Pokud ale mlhovky nemáte, musí stačit jedna teplota světla z hlavních světlometů.

Máte-li v autě standardní halogenové žárovky, je to zhruba 3400 kelvinů. Tu teplou bílou barvu určitě znáte. Xenonové výbojky a LED světlomety emitují světlo výrazně chladnější, s teplotou nad 5000 K.

Boslla, LED žárovka popsaná ve videu, dokáže tohle kombinovat. Neoznačili bychom ji nicméně za čtyřbarevnou - má čtyři režimy svícení, z čehož tři mají různou teplotu bílého světla a čtvrtý bliká.

Pro každé podmínky jiná teplota světla



Za hezkého počasí - video hovoří o „sunny weather”, tedy o slunečnu, ale to v noci jaksi není možné, tak uvažujme prostě hezké počasí - žárovky svítí jasným bílým světlem o teplotě 6500 K. Denní světlo má teplotu velmi podobnou.

Přepnutí na teplejší světlo se provádí tak, že hlavní světlomety vypnete a zase zapnete. Teplota je 4300 kelvinů, což znamená značně „žlutější” světlo, ale pořád to je bílá. Podle výrobce je tato teplota vhodná pro jízdu po zasněžené vozovce.

A konečně třetí mód pro svícení má teplotu 3000 K, tedy jen o chloupek víc než běžná žárovka s wolframovým vláknem. V tomto režimu prý nejlépe uvidíte v mlze či za deště. Poslední režim je blikání nejteplejší verzí světla, použitelné údajně např. pro nouzové situace.

Boslla aktuálně vybírá peníze na zahájení výroby na Kickstarteru, kde můžete získat sadu za 49 dolarů (cca 1100 korun); doporučená maloobchodní cena má po startu výroby být 139 dolarů (cca 3200 korun). Potřebných 10 tisíc dolarů už bylo vybráno, takže výroba by se měla rozběhnout.

Smí to v Česku na silnice?



Ovšem otázka legality k použití na veřejných komunikacích je zásadní. Předpis EHK č. 48 hovoří o tom, že potkávací světlo může mít pouze bílou barvu, což by všechny verze fungování Boslly měly splňovat, i když video používá označení „žlutá barva”.

Vyhláška č. 341/2002 zase hovoří o tom, že na vozidle nesmí být dodatečně namontováno nebo upraveno světlo takové, které by svítilo dopředu nepřerušovaně jinou barvou než bílou. Kromě světel do mlhy, která mohou mít žluté světlo.

To znamená, že by Boslla měla být legální i v Evropě, resp. v České republice. Jenže video opravdu ukazuje žluté světlo, nikoliv teple bílé. To by znamenalo, že u nás lze tyto žárovky legálně použít jen v předních mlhovkách, nikoliv v potkávacích či dálkových světlech.

V každém případě stránka projektu na Kickstarteru také hovoří o tom, že žárovka má certifikaci CE a ISO9001 a vyrábí se ve všech typech, které v evropských autech běžně potkáte - H1, H3, H4 i H7.