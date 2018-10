mb, Novinky

Když se řekne 426 Hemi, fanoušek amerických aut má jasno - osmiválec Chrysler ze 60. let, který vznikl pro závody NASCAR, jehož objem je 426 kubických palců, tedy 6 981 ccm, a má hemisférické hlavy válců. Říkalo se mu „elephant”, tedy „slon”, protože byl silný, velký a těžký.

Mopar - divize Chrysleru a dnes koncernu FCA, která se od roku 1937 zabývá příslušenstvím a náhradními díly - nyní představila jeho duchovního nástupce. Také má objem 426 kubických palců a hemisférické hlavy válců, jenže dostal kompresor. A s ním i poupravené jméno - Hellephant, tedy volným překladem Pekelný slon.

426 Hemi V8 Hellephant

Jak stojí i výše, z necelých sedmi litrů objemu dává 1 013 koní a 1 288 N.m. Jaké bude zrychlení na 100 km/h, však záleží jen na vás - Mopar tenhle motor prodává samostatně, bez zbytku auta, aby ho lidé mohli použít do vlastních vozů.

Dostanou k němu veškerou potřebnou elektroniku a také plynový pedál, aby byla zástavba co nejsnazší. Má to ale drobný háček - motor není schválený pro veřejné silnice, takže je v USA použitelný jen na okruzích. Nebo v autě, které nemá standardní registraci a je starší než z roku 1976.

Super Charger Concept oslavuje půlstoletí nejslavnějšího Chargeru



Motor se však přesto do auta dostal, a to do Dodge Super Charger Concept, který se na SEMA Show, probíhající od 30. října do 2. listopadu v Las Vegas, představuje jako oslava padesáti let od uvedení nejslavnější druhé generace modelu Charger.

Ten se proslavil zejména ve filmu Bullitt, kdy ujížděl San Franciskem Stevu McQueenovi v zeleném Fordu Mustang. Tato honička patří k nejslavnějším všech dob.

Dodge Super Charger Concept

Kromě Hellephantu pod kapotou má Super Charger Concept podstatně nižší podvozek a nová kola - vpředu o průměru 20 palců, vzadu 21. Pod nimi se skví větší brzdy a kolem nich si nejde nevšimnout nástavců blatníků. Ty ale mají i praktický účel - dovolily zkrátit přední převis a o 5 cm prodloužit rozvor auta.

Uvnitř je moderní volant a hlavice řadicí páky, které se sem moc nehodí, a sedadla z Viperu se čtyřbodovými bezpečnostními pásy. Zadní lavice byla nahrazena ochranným rámem.

Dodge Super Charger Concept

Super Charger Concept se prodávat téměř jistě nebude. Byť to tisková zpráva explicitně neříká, je velmi pravděpodobné, že vznikl v jediném kuse pro SEMA Show a pak zamíří do muzea či depozitáře automobilky Dodge.

Dodge Super Charger Concept