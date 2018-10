ČTK

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) novinářům před jednáním vlády řekl, že návrh považuje za příliš tvrdý. Mohlo by se podle něj stát, že by byla odtažena auta například majitelů na dovolených. Jeho úřad připravuje jiné řešení.

Úprava zákona navrhovaná opoziční TOP 09 je podle vládních legislativců v řadě ohledů „nepřesná, nesrozumitelná a koncepčně vadná”. Například termín „osvědčení o technické způsobilosti” byl nahrazen pojmem „doklad o technické prohlídce”.

Tříměsíční lhůta podle návrhu stanoviska vlády nezohledňuje situace, kdy by byl majitel vozidla dlouhodobě v nemocnici, nebo v zahraničí, nebo dočasně nebyl schopen obstarat peníze na opravu automobilu.

TOP 09 chce změnou silničního zákona vyřešit problém s vozy, které jejich majitelé nechali na ulici svému osudu. Nyní je možné podle zákona nechat odtáhnout vrak auta pouze v případě, že má silně poškozenou karoserii nebo mu chybí motor.

Od výzvy majiteli k sešrotování osm měsíců

Nedávno přijatá vládní novela umožnila obcím alespoň vniknout do dlouhodobě odstavených vozidel na ulicích bez registračních značek, aby pomocí identifikačního čísla zjistily jejich majitele. Ťok slíbil další úpravy. V úvahách je možnost odstranit z veřejných parkovišť vozy bez zaplaceného povinného ručení.

Návrh TOP 09 počítá s tím, že obce by mohly odstavené auto s neplatným osvědčením technické způsobilosti odstavit na vybrané parkoviště, pokud by jej provozovatel vozidla nepřemístil sám do dvou měsíců od vyzvání.

Pokud by se do půl roku nepřihlásil ani o vozidlo přemístěné na parkoviště, obec by vůz mohla prodat nebo nechat zlikvidovat. Náklady by vymáhala po provozovateli auta.