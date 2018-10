fra, Novinky

Hyundai Saga bude koncept pro autosalon v Sao Paulu. Zde se dnes již podobný model prodává, ale tohle bude něco úplně jiného.

Bude to elektrický koncept kompaktního hatchbacku, který by měl spadat do třídy jako třeba Volkswagen Polo nebo Škoda Fabia. Jistě, koncept nic neřeší. Jenže Hyundai už dávno ohlásil, že takové auto připravuje a jeho premiéra se chystá na polovinu roku 2019! Takže koncept by měl být takový první výkop.

Saga bude elektromobil.

Nový model (dnes prodávaný je označovaný jako HB20X) by měl být hodně prostorný, protože nabídne opravdu velký rozvor. Na rozdíl od sagy ale nenabídne jen elektrický pohon, ale i klasické spalovací jednotky. Měl by tu být tříválcový zážehový litr, ale také čtyřválce o objemu 1,6 litru.

Zatím ještě není úplně jasno, kam HB20X zamíří. Bude to nejspíš jihoamerická oblast, možná to budou USA, kde accent zrovna nezáří a potřebuje nahradit. Nebo to bude Evropa? Ale asi budeme mít zatím smůlu, protože tu máme ještě čerstvou verzi i20.