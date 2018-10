mb, Novinky

Ferrari patří k posledním značkám, které ještě nenabízejí SUV, ovšem brzy se to má změnit. Stroj, který má prozatím jméno Purosangue, by měl podle slov automobilky přijít na přelomu let 2019 a 2020.

To znamená, že automobilka již musí pilně pracovat na vývoji - a ten se neobejde bez testování prototypů v reálném světě. Krátké video, zveřejněné minulý týden kanálem SupercarsNews, je toho příkladem.

Karoserie je známá - patří modelu GTC4Lusso, byť je zde upravená a pokrytá maskovací páskou. Jenže Lusso by mělo sedět podstatně blíže k asfaltu, a z toho lze usuzovat jediné - díváme se na testovací mulu SUV značky Ferrari.

Skutečné Ferrari GTC4Lusso (na snímku) má mnohem nižší podvozek, než auto ve videu.

FOTO: Ferrari

Zatím víme jen, že stroj bude mít motor umístěný mezi přední nápravou a kabinou. Jaký motor to ale bude, je otázkou - Ferrari potvrdilo jen, že bude k mání hybrid, anebo čistě benzínové pohonné ústrojí.

Stejně tak je otázkou vzhled; mula ve videu kvůli karoserii Lussa nenabízí ani možnost odhadovat. Designér Kleber Silva, z jehož pera pochází obrázek úplně nahoře, patří k těm, kteří se pokusili vzhled nastínit.