mb, Novinky

„Průlom není v materiálu samotném, ale v tom, jak ho používáme,” říká Debbie Mielewská, členka technického vedení Fordu pro udržitelnost a nové materiály. „Stačí nám velmi malé množství, abychom výrazně zlepšili odolnost, zvukově izolační vlastnosti a hmotnost,” dodává.

Už v roce 2014 začal Ford spolu s firmou Eagle Industries zkoumat, jak by šel grafen použít v odhlučnění. Výsledkem je pěna s přídavkem malého množství grafenu, která má o 17 % lepší zvukově izolační vlastnosti, o 20 % lepší odolnost mechanickému a o 30 % tepelnému poškození oproti stejné pěně bez grafenu.

Zlepšení odhlučnění vozu většinou znamená zvýšení jeho hmotnosti, ale v tomto případě to má být naopak. Konkrétní čísla Ford nezveřejnil, ale uvedl, že se komponenty s grafenem začnou vyrábět do konce letošního roku pro pick-up F-150 a sporťák Mustang. Pak se mají dostat do dalších modelů značky.

Grafen je nanomateriál s Nobelovou cenou

Zázračným nazvalo grafen několik odvětví průmyslu – používá se v barvách, bateriích nebo v mobilních telefonech. V automobilech ho najdeme v lacích či bateriích.

Grafen je tvořen jen jednou vrstvou atomů uhlíku v šestiúhelníkové struktuře.

FOTO: Profimedia.cz

Grafen je 2D-materiál – je tvořen rovinnou sítí jedné vrstvy atomů uhlíku. Je jedním z nejlepších vodičů elektřiny a zároveň jedním z nejpevnějších existujících materiálů – je 200x pevnější než ocel.

Je to materiál poměrně mladý – byl objeven v roce 2004 profesory Andrem Geimem a Konstantinem Novoselovem na univerzitě v Manchesteru. Tento objev byl v roce 2010 oceněn Nobelovou cenou za fyziku.