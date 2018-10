maž, Novinky

Model 718 Cayman T bude výkonově stát nad verzí S a zhruba na úrovni vrcholného GTS, ale to už spekulujeme. Očekávaný výkon plochého čtyřválce by mohl být kolem 360 koní.

Co je podstatné, auto bude mít nižší hmotnost než výchozí model. Dosaženo toho bude tenčími skly, látkovými madly, jinými sedadly a kupříkladu absencí audiosystému. To vše by mělo ušetřit 20 kilogramů.

Standardní součástí bude o 10 mm snížený podvozek a dvacetipalcová kola. Porsche 718 Cayman T ale nedorazí letos ani příští rok – podle dostupných informací to bude až v roce 2020.

Test nynější vrcholní verze modelu 718 najdete v našem dřívějším článku. [celá zpráva]

Porsche 718 Cayman GTS

FOTO: Petr Hloušek, Právo