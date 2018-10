fra, Novinky

V USA jsou některé státy, které už k legalizaci marihuany přikročily před nějakou dobou. Patří k nim Colorado, Nevada, Washington nebo Oregon. Místní Národní úřad pro bezpečnost na silnících (IIHS) a jeho součást pro datovou analýzu (HDLI) se zaměřily na změny v nehodovosti ve státech, kde povolena droga je a kde není (například Utah, Wyoming nebo Idaho). Statistiky sledovaly období mezi lety 2012 až 2017 a zahrnovaly i demografické změny, změny v zaměstnanosti nebo dokonce i v počasí, aby se předešlo chybám.

Ukázalo se, že ve státech, kde byla povolena marihuana, došlo ke zvýšení nehodovosti o 5,2 %, a to zcela prokazatelně s příčinou právě užívání drogy. David Harkey z IIHS-HDLI tak k výsledkům říká: „Státy, které přemýšlejí o možné legalizaci marihuany, by měly zvážit i vliv na bezpečnost silničního provozu. Je prokázáno, že se prostě zhorší.“

Samozřejmě mnozí namítnou, že mnohem více nehod způsobí ti, kteří usednou za volant opilí. Samozřejmě, ale nelze pominout, že státy se snaží počet nehod neustále stlačovat dolů, a to hlavně tvrdým trestáním řidičů, kteří usednou za volant pod vlivem návykových látek. Najednou ale do této snahy vstoupí nová a legální droga, která veškeré snažení zase stáhne ve statistikách o několik let zpátky.