fra, Novinky

Malé SUV, které si nehraje na superteréňák, ale také se nesnaží dělat ze sebe jen zvýšený osobák, jak to ledaskde bývá, se vyrábí v Japonsku. A tam se hned po odhalení strhla lavina objednávek. Suzuki nestíhá vyrábět, aby v rozumné době saturovalo všechny zájemce, a to ještě musí vyvážet do Evropy. A právě s tím je asi největší potíž. Vozy s pravostranným řízením totiž směřují na japonský trh a třeba Velká Británie má dost velkou smůlu. I když je tam o auto také velký zájem, prostě na ni nezbývá. Suzuki ale slibuje, že ještě do konce roku dodá 1100 aut a pak každý rok asi 2000 aut.

Suzuki Jimny na pařížském autosalonu 2018

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Bude to stačit? Co ostatní státy? Tady je to trochu lepší, protože levostranné řízení se kompletně exportuje, takže ho nevsákne domácí trh. Ovšem zaznívají hlasy, že by se auto mělo dodávat i do USA, kde je o něj velký zájem. To by pak Suzuki mělo problém.

Miniauto podle základních pravidel

Suzuki zaujalo malým Jimnym už v minulé generaci. Zatímco konkurence přecházela na „rozměklé“ SUV, tohle bylo stále malé vysoké autíčko, které se nezaleklo ani terénu. Malý rozvor, vysoká světlá výška a lehká karoserie dokázaly auto dostat z lecjaké terénní šlamastyky.

Nová generace pak změnila vzhled, design, hýří veselými barvami, ale stále má to, co dříve. V Japonsku auto pohání přeplňovaný tříválec o objemu 0,66 ccm, který se ale nevyváží. V Evropě je v nabídce s atmosférickou patnáctistovkou o výkonu 75 kW (100 k).