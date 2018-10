fra, Novinky

Zatímco prodeje naftových motorů a nafty v Evropě meziročně padají dolů, Mercedes dokazuje své předchozí prohlášení, že naftovým motorům stále věří. Máme tady tak nový Mercedes C 300 de, který spojuje naftový motor, elektromotor a přidává i dobíjení ze zásuvky. Pro značku je naftový motor totiž známkou vysoké účinnosti, což je jedno ze zaklínadel správného motoru.

Co nový systém nabízí? Především dvoulitrový turbodiesel OM 654 s výkonem 143 kW (toč. moment 400 N.m) a devítistupňovou automatickou převodovkou. Ten je spojený s elektromotorem o výkonu dalších 90 kW a točivém momentu 440 N.m. Výsledek celého soustrojí je 225 kW a točivý moment 700 N.m, dostupný už ve 1400 ot./min.

Diesel, který se nabíjí ze zásuvky.

FOTO: Mercedes-Benz

Automobil má akumulátorovou sadu o kapacitě 13,5 kWh, která má podle jízdního cyklu NEDC dojezd pouze na elektřinu 57 km u sedanu a 56 km u kombi. Samozřejmě že netrpělivě čekáme na hodnoty dle jízdního cyklu WLTP (tedy toho přísnějšího), kde by tyto hodnoty asi měly být o kus níž. Dobíjení 10-100 % kapacity baterie při použití 7,4kW palubního dobíječe je 1,5 hodiny.

Maximální rychlost je 250 km/h a auto může na elektřinu jet klidně rychlostí 130 km/h. Zrychlení na stovku je ja 5,6 resp 5,7 sekund.

Ovšem to, co je důležité, je spotřeba a emise daného auta. Dle NEDC by měla být kombinovaná spotřeba vozu 1,6 l na 100 km a emise vozu jsou 42 g/km CO2. To nepůsobí úplně reálně, takže netrpělivě čekáme na výsledky testů WLTP. Ty by měly být do půlky příštího roku, kdy bude auto uvedeno na trhy.