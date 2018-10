mb, Novinky

Elio bude s motorem od Roushe silnější, než zakladatel firmy Paul Elio původně plánoval, ale sedmisetkoňové kompresorové osmiválce opravdu nečekejte. Původně se hovořilo o 56 koních a motor od Roushe by měl dle firmy Elio mít výkon téměř dvojnásobný, takže čekejme něco okolo stovky koní.

To znamená, že bude rychlejší. S původním motorem měla tříkolka zvládnout zrychlit na 60 mph (97 km/h) za 9,6 vteřiny, maximálka měla činit okolo 160 km/h a spotřeba benzínu mimo město měla být 2,8 litru na 100 km. Uložení motoru vpředu napříč a pohon předních kol s největší pravděpodobností zůstává beze změn.

Tříkolka Elio

Důležité také je, že tímto krokem firma Elio ušetří zhruba 120 miliónů dolarů (cca 2,7 miliardy korun). Šetřit firma musí – rok 2016 uzavírala s hotovostí ve výši pouze 120 tisíc dolarů (tehdejším kurzem cca 3,1 miliónu korun) a se čtyřiadvacetimiliónovým dluhem (tehdejším kurzem cca 615,3 miliónu korun).

Navíc v roce 2017 dostala od státu Louisiana, kde sídlí její fabrika, dvě pokuty v souhrnné výši 545 tisíc dolarů (12,2 miliónu korun současným kurzem) za to, že vyráběla a prodávala automobily bez licence.

Tříkolka Elio

Ovšem firma Elio Motors zatím ve skutečnosti nedodala zákazníkům ani jediné vozidlo. Prototyp levné tříkolky značky Elio se představil už v roce 2015. Když média zpravovala o oněch pokutách, měla být výroba zahájena do konce roku 2017.

Nestalo se tak a termín byl odsunut na konec letošního roku. S nutností zástavby jiného motoru se však start výroby pravděpodobně posune do roku 2019. Přesto má firma údajně více než 65 tisíc předobjednávek.

Podle původních informací měl vůz být klasifikován jako motocykl, a to i když má pedály, volant i řadicí páku jako auto, a měl stát 6800 dolarů (cca 152 tisíc korun současným kurzem). Jaká bude skutečná cena, až konečně dojde na výrobu, je zatím brzy odhadovat, stejně jako to, zda si najde cestu do Evropy.