Americká legislativa myslí i na chodce v rámci technických úprav elektromobilů. Podle tamních zákonů musí každý elektromobil vyluzovat umělý zvuk, který by upozornil na to, že je vůz v provozu. Hlavně je to důležité před přechodem, aby se chodci mohli orientovat nejen vizuálně, ale také sluchem.

Chevrolet u svého elektromobilu Volt upravil zvuk tak, aby byl jasně slyšitelný v ideálním spektru, tedy ani ne na příliš vysoké frekvenci, která je nepříjemná, ale ani ne na příliš nízké, kde se už ztrácí schopnost ucha pozorovat směr zvuku. Zvuk se line přes dva vodotěsné reproduktory v přední a zadní části vozu a jejich hlasitost je svázána s rychlostí. Takže u přechodu to bude tiché, na dálnici více hlučné auto. Přesto by nemělo obtěžovat.

Zajímavé je, že tento zvuk zní jako podkres ze sci-fi filmů. Do Vesmírné odysey by se hodil naprosto báječně. Jen si poslechněte záznam zvuku, jak ho natočil redaktor Automotive News: