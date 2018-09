fra, Novinky

Historie značky Audi v sobě nese jméno Augusta Horcha. Jde o zakladatele téhle značky. Vždyť to byl on, který založil už v roce 1899 jednu firmu se svým jménem, kterou pak kvůli neshodám opustil, a hned 1909 založil další. Ovšem s překladem svého jména do latiny – Audi. Když pak přišlo velké spojení Audi, DKW a Auto Union, značka Horch se stala jménem pro nejluxusnější verze. Produkce pokračovala až do poválečných let, kdy ale byly podniky znárodněny.

Audi chce oživením jména Horch bojovat proti nejsilnější konkurenci, kterou má – Mercedesu. Audi totiž trochu ztrácí, vždyť model A8 se sice velmi dobře prodává, jenže Maybach, který je samostatnou divizí Mercedesu, jede také ve velkém. Představte si, že každé desáté vozidlo třídy S nese logo Maybach. A to samozřejmě vedení Audi v Ingolstadtu bolí.

Každé desáté „esko” nese značku Maybach

FOTO: Mercedes-Benz

Horch by tak měl nabízet A8L v trochu pozměněné vizuální formě a hlavně v tom nejvyšším stupni výbavy a se speciální nabídkou individualizace. A také samozřejmě motory by byly o něčem jiném. Kvůli zákazníkům tohoto typu by Audi klidně vyvinulo nový superekologický dvanáctiválec (dá-li se to tak nazvat) a samozřejmě ho doplnilo o přeplňovaný osmiválec.

Bližší informace bychom se měli dozvědět přibližně za dva roky, kdy dojde k modernizaci sedanu, což je správná doba pro uvedení značky.