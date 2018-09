mb, Novinky

Oním nejúspěšnějším benzínem samozřejmě nebyla octavia RS, nýbrž citigo s atmosférickým litrovým tříválcem. Průměrná spotřeba na 325,7 km dlouhé trase, která zavedla účastníky mimo jiné k fabrice Škody do Vrchlabí, byla 2,93 litru benzínu na 100 km.

Na druhém místě mezi benzíny ovšem neskončilo jiné citigo, nýbrž octavia s tříválcem 1,0 TSI – dojela s průměrem 3,09 l/100 km. Diesel byl samozřejmě lepší – octavia combi 1,9 TDI (tedy starší, v současnosti neprodávaný model – dnes má Škoda pro octavii v nabídce diesely o objemu 1,6 a 2,0 l) dokázala trať zajet se spotřebou 2,78 l/100 km.

Celkové vítězství si však odneslo „zplynované” citigo – v průměru na 100 km jízdy spálilo 2,1 kg zemního plynu. Jeho posádka zvládla zajet trať za 6 hodin a 2 minuty, což odpovídá průměrné rychlosti jízdy 53,98 km/h.

Škoda Citigo (Ilustrační foto)

Trať vedla po veřejných komunikacích a jelo se za běžného provozu, nikoliv na uzavřeném polygonu. Byly také zakázány jakékoliv úpravy auta proti standardnímu provedení, včetně např. sklopení zrcátek, a v autě museli být nejméně dva lidé a kompletní povinná výbava.

Eko-rallye není jednoduchá



A jak na co nejnižší spotřebu? Klíčem je plynulost – je nutno se vyvarovat prudkého brzdění a prudkého zrychlování. Samozřejmostí jsou zavřená okna a vypnuté rádio i klimatizace, co nejlehčí oděv posádky, zcela prázdný kufr a téměř prázdná nádrž, protože každý gram se počítá.

Je nutno řadit co nejdříve na vyšší převodový stupeň a co nejvíce brzdit motorem, protože v takové chvíli nespotřebovává žádné palivo. Když vyřadíte a necháte motor běžet na volnoběh, musí spotřebovávat aspoň dost na to, aby se udržel v chodu.

V kopcích je výhodnější nabrat rychlost mírným přidáním plynu v klesání a pak se nechat ve stoupání vynést co nejdál. A konečně, máte-li ledkové osvětlení, jste ve výhodě proti těm, kdo musí použít žárovky, protože ledky mají menší spotřebu energie.