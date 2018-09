fra, Novinky

BMW má velké plány s elektromobily. Do roku 2025 chtějí uvést 25 nových elektrifikovaných vozidel, přičemž 12 z nich bude čistě elektrických. Do toho zapadá právě iNext, koncept, jenž velikostně patří někam k řadě X5.

Když nevíme…

Automobil následuje už několikrát uvedený design, který spojuje obě ledvinky do jedné, zatahuje světla do úzkých štěrbin a otevírá prostor velkými okny, která ve svém profilu opět připomínají bavorácké ledvinky.

Interiér auta je opravdu velmi netradiční. Nejde ani tak o potah sedadel, která připomínají mech, ale že jsou interaktivní. Do vláken zadních sedadel jsou totiž zabudována optická vlákna, kterých, když se pasažér dotkne, může ovládat ledacos – klimatizaci, infotainment. Vlákna se postupně rozsvěcejí a lze tak psát prsty jednoduché příkazy.

Na sedadle lze ovládat spoustu věcí z infotainmentu.

Vepředu pak je dotykové ovládání v opěrce, která má svou spodní část ze skla. Horní je kompletně dotykový panel, který vypadá jako dřevo.

Zajímavý je volant. Technici automobilky totiž stále laborují nad tím, co bude vlastně v roce 2021 na silnicích povoleno. Budou to už automobily s autonomním provozem na stupni 4, nebo dokonce už na stupni 5, tedy dokonce s úplným potlačením nutnosti řídit? A tak je tu oboje. Je tu vysouvací volant a dva módy. V jednom je možné držet stále volant a mít nad vozem kontrolu a druhý, kdy se volant zasune do sloupku a automobil lze užívat zcela autonomně.

Pár zajímavostí

Vůz je elektromobil. BMW už od roku 2012 spolupracovalo na dodávkách akumulátorů se společností Samsung SDI. Jenže to skončilo. BMW si vyvinulo akumulátory samo a výrobu nechalo na čínské značce CATL. Ovšem patenty nových akumulátorů, jejich technika… vše stále patří BMW. A to dokonce vyvinulo dvojici různých sad – vysoké sady pro zástavbu do SUV, tedy tam, kde je dostatek místa, a ploché do sedanů a podobných vozidel.

Ledvinky na tvaru bočních oken

Druhou zajímavostí je princip propagace tohoto ekologického automobilu. Zástupci médií se neslétli z celého světa na jedno místo, kde by viděli automobil, ten přiletěl za nimi v Boeingu 777. V Mnichově, New Yorku, San Francisku a Pekingu přistálo letadlo a na palubu se za ním vypravili novináři. Prezentace byla zajímavá, vždyť letadlo bylo vybaveno 7,5 kilometry elektrické kabeláže, na kterou bylo napojeno 78 000 LED diod, 165 video LED projektorů a 13 000 ANSI projektorů, které všechny měly za úkol vytvořit v nákladovém prostoru letadla společnosti Lufthansa patřičnou atmosféru.