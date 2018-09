fra, Novinky

Samozřejmě že i na karoserii jsou drobné změny, ale těžko si jich všimnete. Širší maska chladiče nebo světla denního svícení do tvaru C nejsou zrovna něčím, co by křičelo na celou ulici, že jde o nové auto. Možná spíš nové zajímavé barvy Oural Green, Iron Blue a Highland Gray budou výraznější.

To interiér se proměnil víc. Dostal ten známý velký sedmipalcový displej multimediálního systému R-Link 2. Ano, Kadjar už bude kompletně dotykový.

Na vzhledu se změnilo jen málo.

V interiéru je nový infotainment.

Pro nás je ale nejdůležitější, že se objevují nové motory. Zážehová třináctistovka s přeplňováním je náhradou za starší 1.2 TCe. Samozřejmě bylo nutné podvolit se novým emisním limitům, takže už i benzínový motor má filtr pevných částic.

Výkony agregátu jsou hned dva: 103 kW (140 k) a 118 kW (160 k). Oba motory pak mohou být spojeny s manuální i dvouspojkovou automatickou převodovkou.

Maska chladiče je o trochu širší. Důležité je ale to, co je za ní.

Naftové agregáty pak zahrnuje známá patnáctistovka dCi s 84 kW (115 k). Novinkou je čtyřválec 1.7 dCi s výkonem 110 kW (150 k) a 340 N.m. Tento silnější diesel je k dispozici pouze s manuálem, zato však s pohonem předních i všech kol.

Novinku představí Renault na autosalonu v Paříži, o případné úpravě ceníku zatím nic nevíme.