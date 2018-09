První vietnamská automobilka odhalila sedan a SUV. Přiveze je do Paříže

Sedan ani SUV vietnamské automobilky VinFast zatím nemají jména, ale už víme, jak budou vypadat. Co bude pod kapotou, není známo, ale u sedanu to bude téměř jistě pohánět zadní kola a bude to potřebovat výfuky.