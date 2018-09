mb, Novinky

Americká firma Apple je proslavená specifickými počítači a v posledních letech také mobily, ovšem nevyhýbá se ani automobilovému odvětví. Jejím dalším produktem by měla být světla, která zvýrazňují nebezpečí na silnici.

Současné systémy nočního vidění v prémiových autech jsou schopné zpozorovat člověka nebo srnu u krajnice dřív než řidič a označit je na displeji. Jenže to je displej, byť třeba v přístrojovém štítu, kam se většinu času člověk nedívá.

Apple chce v rámci systému, pojmenovaného „System and Method for Light and Image Projection”, tedy „Systém a metoda pro projekci světla a obrazu”, nebezpečí u silnice zvýrazňovat tak, že na něj prostě více posvítí světlomety. Má dokonce být schopno indikovat dráhu, kudy se objekt pravděpodobně hodlá pohybovat.

Apple Titan - skica autonomního vozidla Applu

FOTO: Apple

Firma si na tento systém podala žádost o patent. Její součástí je také popis, jak by zařízení rovnoměrně nasvětlovalo silnici - více světla tam, kde je tma, a méně světla do míst např. osvětlených pouličními lampami.

Fungovalo by to pochopitelně ve spolupráci s již existujícími systémy, kupříkladu by mohly být na head-up displeji zobrazeny notifikace o tom, že systém někde něco vidí.

Samozřejmě to, že někdo žádá o patent, ještě neznamená, že se patentované zařízení dostane do prodeje. Podle webu Apple Insider, který informace přinesl, podává firma žádosti o patenty každý týden. Takovýto systém by ovšem znamenal pro ty, co často jezdí v noci, pomoc ještě větší než dnešní matricová LEDková světla.