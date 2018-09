fra, Novinky

V Hannoveru proběhne výstava užitkových automobilů, a tam se představí nový model Actros. Tenhle nákladní vůz nabídne hned několik novinek, jako jsou adaptivní tempomat, udržování jízdního pruhu, nové ekologické motory… Je toho hodně. Jenže jedna novinka nás zaujala opravdu hodně. Náhrada zrcátek za kamery.

Mít místo zrcátek kameru má několik výhod.

Patnáct palců

Zatímco u klasických náklaďáků jsou velká zrcátka, která jsou hodně často problematická, protože se snadno poškodí, a navíc zvyšují aerodynamický odpor, Mercedes je nahradil malými, vysoko posazenými tykadly, ve kterých jsou umístěny kamery. Ta mají panoramatický pohled, který pokryje mnohem větší prostor, než to dokázala velká dvojitá zrcátka.

Obraz se promítá na velké patnáctipalcové displeje, které jsou umístěné u předních sloupků. Takže se vlastně moc nezměnilo. Jenže samozřejmě je tu možnost natáčení kamery tak, aby bylo lépe vidět nějakou část náklaďáku, nebo přepnout třeba do dálkového zorného pole, takže je lépe vidět zadní část. V případě špatného počasí je kamera jednak lépe schovaná před nečistotami a také má speciální povlak, takže na ní špína neulpívá. Co je ale skvělé, je, že ve tmě nebo ve špatném počasí je možné přepnout do režimu nočního vidění.

Displeje mají zobrazovací plochu o velikosti 720 x 1920 pixelů.

Mohou zobrazovat i vzdálenost okolních automobilů od zadní části.

Další zajímavost – systém funguje, i když je auto zcela odstaveno někde na parkovišti. Na dveřích a na lůžku je tlačítko, které ho aktivuje a je tak možné kontrolovat auto a náklad, i když řidič ve voze spí.

Kdo by chtěl přesto používat zrcátka, všechny vozy mají standardně připraveny místo pro jejich uchycení.