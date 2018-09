fra, Novinky

Mezi vizuální odlišnosti bude patřit zaslepená maska kvůli lepší aerodynamice a data o nabití akumulátorů a dojezdu v infotainmentu. To je všechno. Šéfdesignér Peugeotu Gilles Vidal o voze říká, že nejde o samostatnou jednotku, která to bude křičet do světa, ale prostě a pouze jen o jednu z variant modelu 208. Je to zcela odlišný přístup, než mají třeba značky Volkswagen, BMW, Mercedes a další, které vytvořily samostatnou elektrickou divizi s vlastními modely.

Volkswagen I.D.- speciální elektrické vozy v německé značce mají vlastní divizi.

FOTO: Volkswagen

A proč se nad tím tak pozastavujeme? Především proto, že auto vlastně nebude jen tak lehce upravené. Pod kapotou totiž najdeme úplnou novinku. Bude zde globální platforma e-CMP, která se od té klasické CMP liší v tom, že je jen pro elektrický provoz. Takže změněno je vlastně všechno od zavěšení přes pružení a samozřejmě i pohon.

Zajímavé je také to, že zatímco jinde se snaží vytvořit u elektrických verzí alespoň nějaký hluk, aby byla auta slyšet, značka Peugeot si uvědomuje, že nejvýraznějším zvuk elektromobilu je odvalování pneumatik. A naopak se jej prý snaží v novém voze eliminovat.

Peugeot hodlá do sedmi let mít díky základu e-CMP všechny řady s čistě elektrickým pohonem.