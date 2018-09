fra, Novinky

Tahle přepážka se jmenuje Privacy Suite a bude nabízena zákazníků s vozidly s prodlouženým rozvorem. Mezi řidičem a prostorem pro cestující je prosklená přepážka. Sklo je ovšem zvláštní – má elektrochromatické zatmívání. To znamená, že zmáčknutím jediného tlačítka se z průhledného skla stane mléčně bílé.

Rolls-Royce Phantom s prodlouženým prostorem může mít novou přepážku Privacy Suite.

V průhledném stavu je to obyčejné sklo.

Navíc přepážka je zcela odhlučněna, takže by ani na jednu stranu nemělo být slyšet vůbec nic. Přesto je zde dokonce i elektronický systém rušení zvuků, které z obou částí kabiny vycházejí. Pokud chce majitel zezadu mluvit s řidičem, má okamžité spojení vnitřním telekomunikačním zařízením. Pokud ale chce řidič zavolat majiteli, bude hovor vyzvánět a majitel jej může odmítnout.

Pokud by bylo zapotřebí předat nějaké dokumenty z předního místa na zadní, pak je tu speciální otvor. Samozřejmě, že ho může otevřít pouze ten, kdo sedí vzadu. Prostor, kudy se věci prostrkávají pak je osvětlen, aby bylo vidět, co je podáváno, a jestli to není třeba zbraň.

Jsou zde i dva displeje.

Součástí přepážky jsou i dva dvanáctipalcové monitory, na které se dají zrcadlit mobilní zařízení nebo se skrz ně může ovládat multimediální zařízení vozu.

Určitě se ptáte na cenu této výbavy. Samozřejmě že ji firma nezveřejňuje, stejně jako ceny svých vozů. Potencionální zákazníky tyhle informace až tolik nezajímají.