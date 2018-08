mb, Novinky

Jaguar E-Type Zero se jako koncept představil v září loňského roku [celá zpráva] a publikem byl přijat až nečekaně pozitivně, uvádí automobilka v tiskové zprávě. „Ukazuje jedinečné dědictví e-typu (...) a zároveň předvádí odhodlání firmy Jaguar Land Rover k výrobě bezemisních vozidel napříč celým portfoliem, včetně Jaguar Classic,” řekl Tim Hannig, šéf divize Jaguar Classic.

Jaguar E-Type Zero

Právě tato divize bude mít přestavby pro zákazníky na starosti, a to ať už zákazníci dodají vlastní auto, nebo po ní budou chtít i zdrojový vůz. E-Type Zero totiž vzniká renovací e-typu a zástavbou elektrického pohonného ústrojí místo původního šesti- či dvanáctiválcového motoru.

Proces probíhá v dílně v britském Coventry a první hotové vozy by se k zákazníkům měly dostat v létě roku 2020. Ceník nebyl specifikován, ale s žádnou lácí nepočítejte; v běžné inzerci dosahují ceny e-typů i přes 300 tisíc eur (7,7 miliónu korun) a péče, kterou jim pak u Jaguar Classic věnují, rozhodně nebude podřadná.

Jaguar E-Type Zero

E-Type je jaguar velmi ceněný, ovšem ne zas tak vzácný, vyrobilo se jich celkem něco přes 70 tisíc kusů. Přežívá jich samozřejmě méně, ale přesto nemějte strach, že by přestavba na verzi E-Type Zero auto zničila - je vratná. To znamená, že pokud někdy budete chtít do svého e-typu vrátit spalovací motor, bude to možné.