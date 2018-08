mb, Novinky

The Quail je událost opravdu exkluzivní – limitem je 200 vystavených automobilů a 5000 účastníků, aby nebyla hlava na hlavě. Jeden lístek stojí rovný tisíc dolarů (cca 22 tisíc korun) a všechny bývají vyprodány velmi rychle.

Protože lístky stojí takovou sumu, řada návštěvníků patří k majetnějším, a tedy to jsou pro značky jako Lamborghini nebo Bugatti potenciální zákazníci. To znamená, že je zcela běžné být na Quailu svědky odhalení nějaké novinky. Letos to bylo např. Bugatti Divo. [celá zpráva]

Bugatti Divo se představilo na výstavě The Quail v Kalifornii.

FOTO: Bugatti

Kromě něj se tam ukázalo také lamborghini, o kterém byla řeč už dříve [celá zpráva]. A samozřejmě také spousta dalších aut, nejen nových modelů, ale třeba i specialitek pro vážené sběratele.

Ve videu si můžeme např. prohlédnout Rolls-Royce Phantom in Fuxia, desátý speciální rolls pro sběratele Michaela Fuxe. Je to prodloužená verze nové generace phantomu. Bílý lak na karoserii je unikátní pro tento vůz, jmenuje se Fux Intense Fuxia Pearl, a kabina je čalouněná kůží v ostré fuchsiové barvě.

Ukázal se tam také koncept Nissan GT-R 50, a to vedle běžného R35 GT-R, samozřejmě řada mclarenů, ferrari, porsche, koncept Infiniti Prototype 10 či Jaguar E-Type Zero, nově postavená verze s elektromotorem, kterou leckterý fanoušek považuje za svatokrádež.

Jaguar E-Type Zero vypadá jako normální E-Type, ale pohání ho elektromotor

FOTO: Jaguar

Ze skutečně historických aut stojí za zmínku zejména Bugatti Type 57SC Atlantic, vůz v hodnotě několika desítek miliónů dolarů, který si ve videu také můžete prohlédnout.