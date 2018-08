mb, Novinky

Lada Niva, která vloni oslavila čtyřicet let na trhu, je offroadem jistě legendárním - možná pro své schopnosti, možná proto, že v předlistopadové éře nebylo moc na výběr. Dodnes se vyrábí a můžete si ji koupit, a to za docela lákavou cenu od necelých 300 tisíc korun.

Červený kousek na fotkách ovšem není nový. V roce 1981 se účastnil rallye Paříž-Dakar. François Jeanson a jeho syn s ním startovali z náměstí Trocadéro spolu s jedenácti jinými nivami, 158 dalšími auty, 15 kamióny a 106 motorkami.

Vůz na náročný podnik samozřejmě připravili. Uvnitř je ochranný rám, dodatečnou ochranu má také podvozek a nárazníky, byla zvětšena palivová nádrž a kapota a všechny troje dveře jsou plastové pro snížení hmotnosti.

Z celkem 170 aut ovšem tehdejší Dakar dokončilo jen devětapadesát a červená niva se startovním číslem 167 byla jednou z těch, která musela odstoupit. Jeansonovi se jí ovšem nezbavili, nechali si ji až do roku 2009, kdy ji koupil současný majitel.

Od něj může putovat dále do světa, a to na aukci v Londýně 5. září, pořádané domem RM Sotheby's. Jestli se to však stane, je otázkou. Podle popisu aukce je vůz ve sbírce současného, nejmenovaného majitele „uchovaný v přísně původním stavu”.

Co to znamená, vidíme na fotkách. Auto je opředeno pavučinami, jedno zadní světlo je rozbité, pneumatiky jsou zteřelé, na střeše je obrovský nános špíny. A pohled do interiéru či pod kapotu není o moc optimističtější.

Umýt a natankovat čerstvý benzín tedy asi stačit nebude. Přesto RM Sotheby's odhaduje, že se tento vůz prodá za 50-75 tisíc liber, tedy zhruba 1,4-2,1 miliónu korun.