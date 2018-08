fra, Novinky

Carl Benz byl puntičkář a chtěl mít všechno pečlivě vyzkoušené, než do vozu usedne a vyrazí. Jeho žena Bertha ale taková nebyla. Věděla, že co se má stát, to se stane. A tak přesně před 130 lety usedla do vozu svého manžela a vyjela na cestu dlouhou 106 kilometrů z Mannheimu do Pforzheimu.

Carl Benz nic netušil. Auto sice několikrát vyzkoušel, vždyť patent už měl zapsaný celé dva roky, ale zatím jen při malých vyjížďkách kolem jejich usedlosti. Bertha Benzová se rozhodla, že světu ukáže, že tohle je budoucnost i na dlouhé vzdálenosti.

Video ale ukazuje špatně, jak se loučí se svými syny a vyjíždí sama. Nebylo to tak. Oba jeli s ní a pomáhali s technickými problémy, které se na cestě vyskytly. A že jich nebylo málo. Všichni šťastně do cíle dojeli. Odtud tehdy poslali telegram o své cestě. Benz byl zděšen a nařídil ženě, aby mu poslala pohonné řetězy zpět poštou a jela vlakem domů. Jako správná manželka neposlechla, a když byl vůz připraven, vykonala stejnou jízdu za několik dní zase zpátky.

Jen se sami podívejte, jak Mercedes krásně zvěčnil tyto historické okamžiky. Sice trochu nepřesně, ale krásně.