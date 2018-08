Martin Žemlička, Novinky

Nástupce zapomene na šetření, které provázelo vývoj prvního novodobého rapidu i na jeho jméno – nejčastěji se skloňuje označení Spaceback, nebo návrat označení Felicia (tipujeme spíše první variantu). Nový model vznikne v jediné karosářské verzi - půjde o protažený hatchback, který by si rád vyšlápnul na auta segmentu golf či focus.

Zhruba před rokem jsme ve vývojovém centru v Česaně měli možnost fyzicky vidět jeden z prvních návrhů - a chystaný model, zejména při pohledu zepředu, působil na poměry relativně konzervativní automobilky jako zjevení: má agresivní přední masku, zdůrazňující šířku, trojúhelníkové světlomety a celkově působí úplně jinak než fabia. C sloupek je více skloněný, parádním detailem jsou pak zadní protáhlé svítilny.

Škoda Rapid Liftback a Spaceback - všimněte si odlišných zadních světel po faceliftu - liftback má světla s diodami, na spacebacku se šetřilo - zůstaly mu původní žárovky.

FOTO: Petr Horník, Právo

Jde o nový model (postavený na platformě MQB A0) nakreslený dnes již bývalým šéfdesignérem Jozefem Kabaněm. Na první pohled působí velmi emocionálně a vedle superbu to bude jedna z nejhezčích současných škodovek. Na první představení si ještě budeme muset počkat, ale nebude to trvat dlouho - podle našich informací od dvou zdrojů z automobilky se nový model ukáže už v řádech týdnů, ovšem až po říjnovém pařížském autosalonu. Do prodeje by pak mohl zamířit v polovině příštího roku, ale to už jsou jen naše spekulace.

Vznikal během finanční krize



První generace novodobého rapidu vznikala v době finanční krize, která celý svět trápila před deseti lety. Na modelu, nejprve nabízenému jako liftback a který měl stát cenově i velikostně mezi fabií a octavií, se to logicky projevilo. Spoléhalo se na jednodušší techniku a občasná ekonomická řešení.

Zpočátku model trápilo naladění podvozku, kdy auto při prudkém brždění na dálnici leckoho vylekalo méně jistým chováním. Automobilka postupně naladění vylepšovala až do současné podoby, kdy tlumiče i pérování fungují na poměry relativně levného vozu (nyní od 300 000 korun) velice obstojně.

Škoda Rapid - interiér je u obou verzí stejný.

FOTO: Petr Horník, Právo

Na několika místech se šetřilo, což je ale vcelku logické, protože rapid by pak odlákával zákazníky od dražší octavie, nejdůležitějšího modelu mladoboleslavské automobilky. Například okna nešla stáhnout na dálku klíčem (což je příjemné, když chcete auto alespoň trochu vyvětrat v parném létě).

Zvláštní bylo, že okno spolujezdce nesjelo celé dolů na jedno stisknutí (což umí i fabia). A když jsme u stahování oken, zadní okna – byť elektricky ovládaná – nešla u prvních verzí stáhnout z místa řidiče.

Škoda Rapid Spaceback

FOTO: Petr Horník, Právo

Škoda Rapid (liftback)

FOTO: Petr Horník, Právo

Naopak nešetřilo se konečně na uzamknutí víčka palivové nádrže – pokud máte centrální zamykání (standard pro všechny verze), víčko se zavře a nestane se vám tak, že by si jej nenechavec jednoduše otevřel a ukradl vám škrabku - u prvních verzí rapidu se víčko centrálně nezamykalo.

Stejná technika



Při vývoji druhé karosářské varianty novodobého rapidu, která na trh přišla o rok později, bylo zřejmé, že oba modely mají mít pro co největší snížení výrobních nákladů většinu rozměrů, a tedy i použitých dílů, stejných. Spaceback je o 179 mm kratší než liftback, má ale stejný rozvor náprav, rozchod předních i zadních kol, stejnou šířku interiéru a řadu dalších parametrů, které se liší v řádu milimetrů. Interiér, podvozek i motory jsou zcela totožné.

Spaceback ale díky menšímu zadnímu převisu vypadá alespoň podle našeho názoru o dost elegantněji, vizuálně navozuje vzdálený dojem kupé a celkově působí honosněji než přece jen „užitkově” zaměřený liftback. Ten se zase může pochlubit velkým zavazadlovým prostorem (550 litrů), obě verze sice mají užší interiér, z hlediska prostoru pro nohy či „nad hlavou” ale přinášejí dost místa i čtyřčlenné rodině, pro kterou je octavia nedostupná.

Škoda Rapid (liftback)

FOTO: Petr Horník, Právo