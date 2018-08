fra, Novinky

Hypercars jsou auta, která všechna převyšují o třídu. Je to něco jako srovnání Ferrari 488 GTB a Bugatti Veyron. Se vší úctou k Ferrari, tohle je prostě superauto, ale Bugatti je hyperuato.

A teď si vezměte, jakým musela být značka Vector v roce 1978 zjevením, když vytvořila vůz W2, který jako první měl sekvenční převodovku a dvojitě přeplňovaný osmiválec s výkonem 745 kW (1000 koní). Na tu dobu to bylo neskutečné auto.

Vector WX3 Coupé

FOTO: New Vector Motors Corporation

A právě dva koncepty nazvané WX3 (Coupé a Spyder) jsou nyní k dostání za cenu 3,5 miliónů dolarů, tedy v přepočtu asi 77 miliónů korun. Oba dohromady, nebo nic.

Proč by si někdo měl kupovat tyhle vozy? Samozřejmě proto, že jsou unikátní. Jsou to koncepty a nikdy nikdo nevyrobil další. Navíc na dobu svého vzniku jsou prostě jedinečné. A třetí věc – z prodeje aut chce firma New Vector Motors Corporation financovat vývoj a výrobu nového vozu. Ten by se měl jmenovat WX8. Firma navíc nabízí dvanácti- či čtyřiadvacetiměsíční možnost zpětného odkupu a navíc i slevu při možné koupi nového auta. A to už je docela zajímavá investice.