mb, Novinky

To, co zpoza volantu vypadalo jako velká louže, byla totiž zatopená propadlina, která spolkla půlku pick-up trucku. Řidič ihned vylezl oknem ven, nezraněný. Propadlinu vytvořila havárie vodovodního řadu.

WATCH: Truck crashes into sinkhole created by Worcester water main break https://t.co/7DnSTRNGAA pic.twitter.com/PFFxuui9dy — Boston 25 News (@boston25) 7. srpna 2018

Video ukazuje, kterak bílý pick-up vjíždí do zdánlivé louže po dešti, jenže pod hladinou se skrývá propadlina, kterou v silnici vymlela a následně zaplnila voda po havárii vodovodního řadu.

Vůz do ní samozřejmě zapadl a jeho řidič reagoval rychle a zcela správně – co nejrychleji vylezl oknem ven. Havárie řadu v místě způsobila lokální záplavy, které zatopily několik dalších aut. Do propadliny jako tento bílý pick-up ale žádné další nezapadlo.

Ovšem, problém na silnici nebyl zcela nečekaný. Řidič chevroletu mohl zpozornět, když viděl v protisměru bagr a na své straně silnice vpravo poněkud nestandardně stojící auto.