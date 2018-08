František Němec, Novinky

Takže Audi Q8 stojí od 1 945 900 Kč. Naše auto stojí přibližně (raději to slovo ještě přidáváme) 3 287 300 Kč. Pokud se vám to zdá hodně, pak vězte, že výbava je tu opravdu špičková – od vzduchového odpružení až po super audiosystém Bang & Olufsen. Přesto…

Žádný kombajn

Zákazníci nechtějí některá velká SUV proto, že vypadají jako kombíky. Ve své velikosti pak dávají zadost posměšné přezdívce kombíků – kombajn. Už dávno to pochopilo BMW se svým gigantickým kupovaným i proklínaným X6. A po něm to začala dělat hromada dalších značek. Audi k tomu přistoupilo taky. Jenže trochu jinak. Audi Q8 je samostatný model s vlastní vizáží nejen zádi, ale i přední části. Prostě aby se majitelé cítili jedinečně.

Q8 - to je hlavně sportovní design svažující se střechy.

FOTO: František Němec, Novinky

Q8 tedy tak úplně nejde srovnávat s Q7. Je to jiná liga. Třeba už tím, že byť vyšší číslo vozu, přece je auto o 66 mm kratší (4896 mm). Navíc je širší a nižší. Hlavně má ale Q8 zcela jiný design, který prostě silně vybočuje z řady. Tedy abychom nebyli úplně mimo – vybočuje z řady Audi, kde se v minulých letech i odborník často ve stejných maskách ztrácel. Poslední dobou ale už jede značka zase na osobitosti a té má Q8 dost a dost. Jen se podívejte na tu ohromnou masku Single Frame. Nový velký plastový rámeček je originální a nikde jinde ho nenajdeme. Stejně tak i světla. Všimli jste si z fotek, že pod těmi tenkými světly s denním svícením jsou ještě jedna, tak trochu maskovaná, aby nebyla vidět?

A co ta záď? Tady kvitujeme, že i když je to auto inspirované takovými těmi SUV-coupé, není to až tak kupé. Střecha totiž začíná padat dozadu až nad hlavami cestujících vzadu, což znamená, že se 190 cm jsme se na zadních sedadlech lehce dotkli stropu pouze tehdy, když posuvná sedadla byla zaražena až úplně vzadu. Design zádi je přitom stále fantastický, je to vynikající odlehčení ohromné hmoty.

Ano, záď je designerský majstrštyk. Už kvůli tomu, jak může tak velké auto vypadat štíhle

FOTO: František Němec, Novinky

Jak se na auto ale dívají lidé, kteří do aut nedělají? Sousedé, kamarádi, spolupracovníci? Celkem patnáct lidí se nám vyjádřilo k tomu, jestli se jim líbil víc Volkswagen Touareg, který prošel testem o týden dřív [celá zpráva] nebo Audi Q8. Vyhrál Volkswagen poměrem 14,5:0,5. Ta půlka je od člověka, který se nedokázal rozhodnout. Proč tak tvrdě proti Audi? Všichni do jednoho totiž říkali, že VW vypadalo hodnotněji. Hlavně se nelíbí právě ten plastový rámeček kolem masky chladiče, který vypadá dobře na oficiálních fotkách, ale v reálu vypadá prostě jako světlý plast.

Co na to ta paní?

Pojďme se ale seznámit i dovnitř. Přístrojová deska je totiž samý displej. Jsou tu hned tři. Ten za volantem je největší, ale už dost známý Vitrual Cocpit. Takže pojďme na dvojici displejů uprostřed. Horní se spodním jsou částečně svázané, i když to na první pohled nevypadá. Většina lidí si myslí, že nahoře se ovládá navigace a dole klimatizace. Jenže všechno se dá přesouvat a upravovat a dají se dělat speciální tlačítka… Sami ani po týdnu nedokážeme vysvětlit, co všechno to umí, protože je toho tolik, že je k tomu pořádně tlustý návod.

Celkem tři displeje - ten za volantem a pak dva uprostřed. Množství změn, vlastních úprav a hromad nastavení by dal vyprávění na hodně dlouho.

FOTO: František Němec, Novinky

A navíc – je tady ta paní, co se s ní tak krásně povídá. Zmáčkne se tlačítko na volantu a ona se vás zeptá, co potřebujete. Stačí říct třeba: „Je mi zima“ a ona odvětí: „A jakou teplotu mám nastavit?“. Úžasné! Vše česky. Pravda, je třeba se naučit jisté fráze, ale funguje to. Když si člověk zvykne, že nemusí čekat na odpověď a nadiktovat to všechno najednou, je to super.

Ovšem i v rámci interiéru musíme srovnat Q8 a Touareg. Kdo vítězí? Za nás Touareg. Má sice pár věcí méně vychytaných, ale tak nějak se nám s tím ohromným displejem pracovalo lépe. A i když se nám víc líbí to, že třeba na dotykové displeje u Audi je třeba skutečně potřeba zatlačit (samozřejmě se to dá vypnout) a ony vytvoří odezvu, že pokyn obdržely, přesto je VW zase o kousek vepředu. Třeba už jen tím, že displeje v Audi jsou skloněné nahoru a i řidič na nich neustále vidí, jak jsou strašně zamatlané. To konkurent se tak nešpiní nebo jiný sklon tak neukazuje tu hrůzu.

Hlavně ale systém VW jsme pochopili sami po několika klicích. U Audi jsme dostali solidní „nalejvárnu“ a stejně jsme se i na konci testu v pár věcech ztráceli.

Tak trochu tvrdší

Po usednutí do auta a nastartování motoru poznáváme to, čím jsme jezdili celý minulý týden. Ano, opět jde o vidlicový šestiválec o objemu 3,0 l, který spaluje naftu. I u Audi je to zatím jediná verze. Bohužel. Emisní normy pořádně zamíchaly kartami koncernu.

Ten samý motor co minulý týden ve Volkswagenu Touareg - V6 3.0 TDI / 210 kW

FOTO: František Němec, Novinky

Jaký je rozdíl motorů a převodovky? Prakticky žádný. Audi nemá žádné ovladače na změnu výšky vozu, nemá žádný ovladač na změnu charakteristiky pružení a plynu. Takže to hlavní nastavení, které vůz nabízí, je trochu tvrdším než to u VW. Nečekejte, že to je prkenný vůz, který vám vymlátí zuby. Ne. Má příplatkový vzduchový podvozek, který používá i Q7 (dokonce je to na nich i napsáno), takže vlastně všechno vyžehlí na 80 %. Ten zbytek můžeme přičíst na vrub gigantickým dvaadvacetipalcovým kolům (také za příplatek).

Jízda s autem pak vykazuje všechny typické znaky Audi. Jede perfektně. Je to vynikající mašina, která i ve vysokých rychlostech táhne auto ze zatáčky jak po kolejích. Jenže co naplat, tohle auto není žádná lehká váha, což je znát i s tím vzduchovým podvozkem. S autem za tu výše uvedenou cenu jsme se snažili moc nehledat limity na českých rozbitých silnicích, ale je pravda, že stabilizaci jsme k životu neprobudili ani jednou. Co za to může? Třeba natáčení zadní nápravy. Super věc!

Motor s převodovkou spolupracují velmi dobře. Proti touaregu bychom řekli, že tady je možná osmistupňový tiptronic sladěný o kousek lépe a třeba při rozjezdu tolik neváhá.

Jedna technická vychytávka nás ale nadchnula. Je to adaptivní tempomat nové generace. Spolupracuje i s čtením značek nebo s navigací. Takže se navolí na tempomatu třeba 130 km/h a auto si čte samo značky a podle nich omezuje svou rychlost. Nebo se přiblíží k prudké zatáčce a přibrzdí, aby nevylítlo ze zatáčky. My to používali v pražských tunelech. Kdo jimi jezdí jako my každý den, ten ví, že dispečink si rád hraje se značkami povolené rychlosti. Sedmdesátka se střídá s padesátkou ve velmi zvláštním sledu. Sledovat to je opravdu obtížné. S touhle hračkou je to ale jedno. Ona to hlídá za řidiče.

Sečteno, podtrženo

Audi Q8 je povedené auto, co do myšlenky. Hlavně záď vozu je naprosto skvěle řešená. Ale stejně si myslíme, že s tím plastovým okrajem kolem masky trochu šlápli vedle.

Mezi vymoženosti patří třeba zobrazení auta ve 3D modelu, který si můžete otáčet a kontrolovat tak, jestli auto někde nenabourá

FOTO: František Němec, Novinky

Jede skvěle, sedí se v něm skvěle, je to prostorné a moc pohodlné auto. Hlavně je plné elektronických vychytávek, které těší. Je radost si povídat s tou paní, je radost používat adaptivní tempomat. Prostě jsme se s ním rádi projeli.

Jen se musíme pozastavit nad tím, jestli se vyplatí. Kdybychom alespoň neměli ten Volkswagen Touareg o týden dřív, pak bychom asi řekli, že ten, kdo na to má, ať si ho koupí, protože je to prostě dobré auto. Jenže Touareg není výrazně horší. V drobnostech je horší a v drobnostech je lepší. A podle nás možná jediným problémem, který budou případní zájemci o Volkswagen řešit, je značka. Lidový vůz nezní tak dobře, jako Audi. A přitom…