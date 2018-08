mb, Novinky

Jaká je budoucnost městských aut, když lidí je stále víc a ulice nejsou nafukovací? Podle düsseldorfské firmy iEV1 to je miniaturní elektromobil, který se dokáže roztáhnout až o 60 centimetrů. To pokud potřebujete odvézt i něco víc než sebe s malou brašnou do práce.

Jmenuje se iEV X - je to zkratka „Intelligent Electric Vehicle”, tedy „inteligentní elektrické vozidlo” - a prozatím není realitou mimo zkušebnu. Video ukazuje koncept, který před sebou má ještě nějaký ten pátek vývoje.

Principem vozu je, že běžně má jedno místo pro řidiče a nic víc. Když ale bude řidič potřebovat převézt nějaký náklad anebo pasažéra, zmáčkne tlačítko a vůz se prostě zvětší. Prodlouží se ze 160 až na 220 cm.

Jeho šířka však zůstává na 78 centimetrech (bez vysunutých zrcátek), takže se i ve zvětšené formě leckde vejde mezi jízdní pruhy, podobně jako motocykl. Jenže nepotřebujete helmu a neprší na vás; fakt, že po rozevření je zadní část prototypu bez jakékoliv ochrany před vnějšími vlivy, přičítáme tomu, že jde o koncept, ne o hotový stroj.

Základní verze nemá ani topení, ale stojí jen necelých 100 tisíc



iEV X má čtyři kola, což v nás vzbuzuje obavy o stabilitu stroje v zatáčkách; o možnostech naklápění nevíme. Podle technických specifikací by měl být omezený rychlostí 25-45 km/h. To by mělo znamenat, že bude konkurencí aixamů a ligierů, tedy že s nimi budou moci jezdit i neplnoletí.

Dojezd stroje je 60 kilometrů a kromě nabíjení ze sítě stroj nabíjejí také solární panely, ovšem o výkonu pouze 40 wattů. Váží 115 kg a jeho plná cena má být 3 850 eur, tedy zhruba 98 tisíc korun. Firma však nyní sbírá peníze na Kickstarteru a za příspěvek ve výši nejméně 1 850 eur (cca 47 tisíc korun) dostanete základní verzi, pokud bude výroba zahájena. V její výbavě však není ani topení, natož klimatizace.

Pokud byste chtěli topení, je třeba zaplatit 7 850 eur (cca 201 tisíc korun) za verzi X+, ať už ve formě příspěvku na Kickstarteru, nebo normální kupní ceny po spuštění výroby. Tato verze dojede až 120 km daleko a její maximálka je 60 km/h, takže náctiletí mají smůlu. Je o 40 kg těžší, ale princip roztahovatelné karoserie je stejný.

Kickstarter je zatím jediný způsob, jak se k iEV X či X+ aktuálně dostat. Můžete přispět a doufat, že projekt získá požadovaných 187 402 dolarů, tedy přes 4,1 miliónu korun, na rozjetí výroby. Zatím je vybráno asi šest procent z této částky.