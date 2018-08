mb, Novinky

Že na Festivalu rychlosti v Goodwoodu potkáte formule 1, rarity existující v jediném kuse i poslední hypersporty, není nic překvapivého. Letos jsme tento nejlepší sraz aut na světě navštívili a nestačili se divit. [celá zpráva]

Ovšem, jak se můžete podívat ve videu níže, nejen na výstavní ploše a na trati závodu do vrchu můžete potkat to nejlepší, co automobilový svět dokáže nabídnout. I na parkovišti pro běžné smrtelníky lze potkat špičková auta, a není to vůbec vzácností.

Z dvacetiminutového videa neuplyne ani půlminuta a už vidíme první dva exkluzivní stroje - Lamborghini Countach a Lexus LFA. A o pár vteřin později video ukazuje starou devětsetjedenáctku zrenovovanou a upravenou od Singeru.

Jste-li tedy fanoušky různých carspotterů - lidí, kteří se zabývají zachycováním exkluzivních aut v provozu, tohle parkoviště je něco jako rautový stůl plný dobrot. Není to nic na způsob výstavní plochy.

Goodwood má i exkluzivní parkoviště, na které smíte jen s autem na seznamu



Podle videa je v Goodwoodu kromě několika takovýchto parkovišť také jedno exkluzivní, které je blíž bránám a je zpoplatněné nad rámec vstupného. Na tomhle parkovišti je značka Porsche naprosto běžnou věcí, potkáte i lamborghini, nobly, morgany, maserati, ferrari...

A právě zde stály na letošním ročníku dva McLarenny Senna vedle sebe, a kromě toho řada dalších novodobých McLarenů. Za zmínku stojí také např. Ferrari F50 v 11. minutě videa, kolona deseti pagani ve 12. minutě a šedý chiron nebo bílé laferrari okolo času 13:00.