Vanderhall Motor Works byste našli ve městě Provo v Utahu. Vyrábí malé tříkolky, které nevynikají žádnou velkou silou ani designem kosmické lodi jako KTM X-Bow. Nejsou to žádné úžasné retrokousky, jako třeba Morgan Threewheeler. Je to taková malá lodička z hliníku a uhlíkového kompozitu s malým motorem, která má prostě zaručit to, že cestující si jízdu užijí. A o to přece u takového vozu jde.

Vanderhall Venice Roadster

FOTO: Vanderhall Motor Works

Konstruktéři vytvořili vozítko, které má unikátní konstrukci ve spojení materiálů. Také potřebovali čtyřicet testovacích kousků, aby všechno vychytali k naprosté dokonalosti. Pod kapotou je zážehový přeplňovaný čtyřválec z produkce GM, který má výkon 147 kW (200 koní). Převodovka je sekvenční a má takovou zajímavost. Hlavní páka je standardně mezi sedadly, ale více operativní je místo vlevo od volantu, kde je malá páčka pro sekvenční přehazování převodů.

Dvě kola vepředu a jedno vzadu jsou určitě zajímavé, ale možná ještě zajímavější je implementace předních světel do masky chladiče. Stroj zvládá maximální rychlost 210 km/h a na stovku zrychlí pod pět sekund.

Jen jeden

To, co jsme vám popisovali dosud, byla verze Roadster, která má dvě sedadla. Jenže teď je tu i novinka s názvem Speedster a tady už žádného stopaře řidič nesveze. Je to pouze jednomístný kousek, který má ale jinak shodné technické i výkonové parametry.

Vanderhall Venice Speedster

FOTO: Vanderhall Motor Works

Jaký je tedy mezi nimi rozdíl kromě sedačky? Je to v ceně. Dvoumístná verze stojí v přepočtu 770 000 Kč, jednomístná o 170 000 méně. A ještě jeden rozdíl. Zatímco roadster může mít nasazovací plastovou střechu, ve speedsteru se řidič musí potýkat s počasím přímo.

