mb, Novinky

Nová elektronická dopravní značka ve Velké Británii dokáže zjistit, zda řidiči drží v ruce telefon. Svým rozblikáním má řidiči připomenout, že to, co dělá, může být nebezpečné. Je to první systém takového druhu na britských silnicích.

Stojí za ním firma Westcotec, která značku nainstalovala ve spolupráci s týmem silniční bezpečnosti hrabství Norfolk. V první polovině července se objevila v Norwichi, Holtu, Toftwoodu a Attleborough.

Zkoumá typ signálu kolem vozidla, ale nikoliv, kdo v autě mobil drží

Detekce zkoumá typ signálu, který telefon vysílá či přijímá. Dokáže také zjistit, zda je používáno Bluetooth, či nikoliv. Pokud systém zjistí, že řidič drží telefon v ruce a používá ho za jízdy, rozbliká se symbol přeškrtnutého smartphonu.

Co zatím systém neumí, je číst registrační značky vozidel. Nemůže tedy rozdávat pokuty; je to jen preventivní opatření. Podle tiskové zprávy je však pravděpodobné, že funkce rozpoznávání registračních značek přibude.

Zařízení také nedokáže určit, zda v autě používá mobil nedovoleným způsobem řidič, anebo některý z pasažérů. To znamená, že jeho výstup není dost dobře použitelný jako důkaz v případném přestupkovém řízení.

„Je to zařízení, určené jen k varování,” říká Chris Spinks z firmy, která systém vynalezla.