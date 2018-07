Martin Žemlička, Novinky, ČTK

S neutrálním výrazem na tváři, v pohodlných džínách a černém svetru. Tak si veřejnost pamatuje šéfa koncernu Fiat Chrysler, když představoval nové modely na autosalonech. Dlouhá léta pracoval jako daňový a finanční specialista, jeho sláva začala stoupat v roce 2004, kdy se z neznámého účetního stal šéfem Fiatu. V tu dobu Fiat každý měsíc krvácel ztrátou dva milióny eur (v přepočtu nynějším kurzem cca 52 miliónů korun).

Pod jeho vedením se Fiat sloučil s americkou automobilkou Chrysler a Marchionnemu je připisováno, že obě automobilky zachránil před bankrotem. Pomohlo snížení výrobních nákladů (včetně odchodu mnoha manažerů) a uvedení nových modelů. Skutečným prodejním trhákem se stala zejména novodobá reinkarnace legendárního modelu 500, představená v roce 2007.

Fiat 500 (facelift, 2015)

FOTO: Fiat

Mazaný lišák Marchionne, workoholik, který prakticky neodpočíval, použil ještě jednu lest, aby pomohl Fiatu potácejícímu se ve ztrátě. Fiat měl s koncernem General Motors od roku 2000 uzavřenou smlouvu, podle které GM mohlo převzít kontrolu nad italskou automobilkou, muselo ji ale převzít i s veškerými dluhy. A tak vystrašené vedení GM raději zaplatilo 2,2 miliardy dolarů (48 miliard korun), jen aby je zadlužený Fiat nestáhnul na dno.

Alfa se také povedla zachránit, Lancia ne



V roce 2009 Fiat oznámil, že vytváří alianci s americkým Chryslerem, který předtím vyhlásil bankrot a nad kterým Fiat získal plnou kontrolu. Formální spojení obou podniků bylo dokončeno v říjnu 2014. Ambiciózní Marchionne se rozhodl také obnovit reputaci Alfy Romeo, která je součástí skupiny FCA, jako luxusně-sportovní značky, o což se snažil zejména uvedením nových modelů Stelvio a Giulia. Naopak se mu nepodařilo oživit další slavnou italskou značku Lancia, která dnes působí pouze na italském trhu s jediným modelem, minivozem Ypsilon.

Alfa Romeo Stelvio

FOTO: Alfa Romeo

Skupina Fiat Chrysler Automobiles (FCA), která vznikla v roce 2014, je nyní sedmým největším výrobcem automobilů na světě. Loni téměř zdvojnásobila čistý zisk na 3,5 miliardy eur z 1,8 miliardy eur v předchozím roce.

Sergio Marchionne se narodil 17. června 1952 v italském Chieti. Ve 14 letech odešel s rodinou do Kanady, kde vystudoval obchod na Windsorské univerzitě v Ontariu a práva na univerzitě v Torontu.

Měl rád rychlá auta, sám vlastnil několik ferrari. Na veřejnosti se naposled objevil letos na začátku června, kdy představil plány FCA do roku 2022 a oznámil investice do elektrických aut. Marchionne měl původně zůstat v čele FCA do roku 2019.