Je to jako u většiny ostatního podnikání. Finanční rozvaha musí počítat jak s tím, kolik se do projektu vloží peněz, ale i s tím, kolik bude stát provoz a kdy se splatí původní investice. V Německu bohužel zatím elektromobilita v tomto duchu nefunguje.

V Německu se od konce června 2017 otevřelo 2800 nových dobíjecích stanic, čímž se jejich počet vyšplhal celkem na 13 500. Většinu dobíjecích míst pak provozují energetické společnosti, menší procento další firmy, obchodní domy a také benzinové pumpy.

Problém je ovšem ten, že provoz těchto nabíjecích stanic se stále nedostal (a asi ani v nejbližší době nedostane) ze ztráty. Důvodem je totiž malé množství elektromobilů, které by tyto dobíjecí stanice obsloužily. Ačkoli už v roce 2015 se Německo přihlásilo k elektromobilitě a rozhodlo se mít do roku 2020 na silnicích jeden milión elektrických vozidel, dnes je jich jen něco lehce přes 100 000. Elektromobily netáhnou tak, jak by si spolková vláda představovala, a i proto letos chce zdvojnásobit dotace na jejich pořízení. Přesto to vypadá, že vyhrazené miliardy eur, které jsou ve speciálním fondu alokovány do roku 2020, budou nevyužity.

Podle Spolkového svazu energetiky a vodohospodářství (BDEW) je zapotřebí nejen dotovat výstavbu veřejných dobíjecích stanic a podporovat prodej elektromobilů, ale prý je zapotřebí i zavést větší daň na uhlíková paliva, změnit zákony pro možnost instalace domácích dobíječek (dnes je zapotřebí několik povolení, protože moc domácích dobíjecích stanic by mohlo způsobit místní kolaps energetické sítě) a hlavně je zapotřebí zvětšit nabídku elektromobilů za rozumnou cenu.